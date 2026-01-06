قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تجديد حبس متهم بحرق توك توك في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على توكتوك وإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق في مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية، كانت متوقفة أمام أحد المنازل بدائرة المركز.

وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن المركبة ملك ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بينما نتج عنه بعض التلفيات بالمركبة.

وبسؤال مالكة المركبة، أشارت إلى أن شقيق زوجها، عامل ومقيم بذات العنوان، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على التوك توك وإشعال النيران بها، بسبب خلافات عائلية سابقة تتعلق بالميراث.

كثفت مديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أقر بارتكابه الواقعة كما جاء في أقوال الضحية، مؤكداً أن دافعه كان الخلافات حول الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، شملت حبس المتهم على ذمة القضية، تمهيدًا لمحاكمته طبقًا للقانون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس توكتوك

