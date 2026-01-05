هندسة سوهاج تختبر 1702 طالب مع انطلاق ماراثون الامتحانات

أدى 1702 طالب وطالبة بكلية الهندسة جامعة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وحرص إداري على توفير بيئة امتحانية مستقرة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال جولة ميدانية بمقر الجامعة الجديد، تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال الامتحانات داخل عدد من اللجان، يرافقه الدكتور طلعت علي، عميد كلية الهندسة، حيث حرص على الاطمئنان على انتظام دخول الطلاب، وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، دون معوقات تؤثر على تركيز الطلاب.

جامعة سوهاج

وحرص رئيس الجامعة على التأكد من توافر كافة سبل الراحة داخل اللجان، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء واستقرار، مشددًا على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان، للرد على استفسارات الطلاب، والتدخل الفوري حال وجود أي عقبات قد تعكر صفو الامتحانات.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تطبيق أعلى معايير النزاهة والانضباط داخل اللجان، بما يعكس صورة حضارية للمؤسسة التعليمية، ويعزز ثقة الطلاب في منظومة التعليم الجامعي.

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت علي، عميد كلية الهندسة، أن رئيس الجامعة تابع اليوم امتحانات عدد من البرامج والأقسام المختلفة، شملت طلاب الإعدادي العام والحاسبات، وطلاب الفرق الأولى حتى الرابعة بقسم العمارة، إلى جانب طلاب الفرقة الثانية والثالثة ببرنامج هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى طلاب أقسام الكهرباء والمدني بمختلف فرقهم الدراسية.

وأشار عميد الكلية إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم بلغ 827 طالبًا وطالبة، جرى توزيعهم على 31 لجنة امتحانية، بما يضمن عدم التكدس وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية يصل إلى 1702 طالب وطالبة.

وأضاف أن الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، ومن المقرر استمرارها حتى 17 يناير الجاري، مع المتابعة اليومية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، في إطار حرص إدارة الكلية والجامعة على خروج موسم الامتحانات بصورة تليق بجامعة سوهاج.