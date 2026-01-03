محافظ سوهاج: تعميم وضع الباركود على رخص البناء لضبط المنظومة العمرانية

وجه محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، بتعميم تجربة مركز ومدينة جرجا في إلزام أصحاب رخص البناء بوضع الباركود (QR Code) التعريفي الخاص برخصة البناء على البانر الخارجي للمبنى، بما يتيح سهولة الدخول على بيانات الرخصة، والتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج - في بيان - أن تطبيق هذه الآلية الحديثة يأتي في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وحوكمة منظومة البناء، موضحًا أن إتاحة بيانات الرخص بشكل إلكتروني تسهم في تعزيز الشفافية، والحد من مخالفات البناء، وتمكين المواطنين والجهات المعنية من الإطلاع الفوري على الموقف القانوني لأي مبنى أثناء التنفيذ.

وقال المحافظ إن هذه الخطوة تمثل أداة رقابية فعالة تساعد الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها على الوجه الأمثل، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار حال رصد أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الباركود يتيح بيانات دقيقة تشمل نوع الترخيص، وعدد الأدوار، والمساحة، وتاريخ صدور الرخصة، بما يمنع التلاعب ويعزز الانضباط العمراني.

ووجه سراج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرار والإلتزام بتطبيقه دون استثناء، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل المحلي، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات بناء، وأن الحفاظ على التخطيط العمراني السليم أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المحافظ أن محافظة سوهاج مستمرة في دعم كافة المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين الأداء ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وذكر محافظ سوهاج، أن مركز ومدينة جرجا يعد أول مركز على مستوى المحافظة يتم تطبيق هذه التجربة به، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على تراخيص البناء، وتيسير أعمال المتابعة الميدانية بما يحقق الإنضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.