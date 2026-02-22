قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
حوادث

استكمال محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع .. بعد قليل

المستشار وجدي عبدالمنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم ، محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

تفاصيل القضية 
 

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، المتهم الأول أسس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني للثالث تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بان تولي المتهم الثاني مسئولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسئولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع وحتى السادس مسئولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسئولية العمل العسكري وتولي الثامن مسئولية الملف الإعلامي.

كما قام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريق مباشر وغير مباشر بتدريب أفراد وتعليمهم فنون قتالية وتعلمهم على استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخري، والمتهمون من التاسع وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.

