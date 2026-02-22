استكمال محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع .. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم ، محاكمة 116 متهما، في القضية رقم 12785 لسنة 2024، جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

تفاصيل القضية



وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، المتهم الأول أسس جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني للثالث تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بان تولي المتهم الثاني مسئولية العمل الأمن بالجماعة وتولي المتهم الثالث مسئولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة وتولي المتهمون من الرابع وحتى السادس مسئولية الدعم المالي واللوجستي بها وتولي المتهم السابع مسئولية العمل العسكري وتولي الثامن مسئولية الملف الإعلامي.

كما قام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريق مباشر وغير مباشر بتدريب أفراد وتعليمهم فنون قتالية وتعلمهم على استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخري، والمتهمون من التاسع وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.