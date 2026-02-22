محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم ، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، كما أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.