رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة.. بعد قليل

المستشار وجدى محمد عبد المنعم
المستشار وجدى محمد عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم ، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا  قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، كما أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة 86 متهما جنايات النزهة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

