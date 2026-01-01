حصاد 2025 في سوهاج.. تسليم وإعداد 31 مدرسة جديدة بتكلفة تتخطى مليار جنيه

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن عام 2025 المنقضي، شهد 31 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت مليار و178 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة.

وتسليمها بتكلفة 433 مليون و848 ألف جنيه، وقد وفرت 276 فصلا دراسيا، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل أعداد المدارس التي تعمل لفترتين، مع الالتزام بالكثافة العددية للفصول.

محافظة سوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه جاري العمل في 13 مدرسة أخرى، بتكلفة 598 مليون جنيه، سوف تساهم في توفير 229 فصل دراسي جديد، كما تم اسناد مدرستين، بتكلفة 21 مليون و 25 ألف جنيه، لتوفر 17 فصل دراسي.

وجاري استلام موقع مدرسة أخرى بتكلفة 125.06 مليون جنيه، توفر 28 فصل دراسي.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2025م شهد تسليم 5 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 126 مليون و288 ألف جنيه.

وتسليم 3 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 67 مليون و 470 ألف جنيه، كما تم تسليم 2 مدرسة بمركز أخميم، بتكلفة 37 مليون و 570 ألف جنيه.

وكذلك تسليم 2 مدرسة بمركز جهينة، بتكلفة 116 مليون و994 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز المنشاة، بتكلفة 11 مليون و 661 ألف جنيه.

كما تم تسليم مدرسة أيضا بمركز طهطا، بتكلفة 21 مليون و157 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز البلينا، بتكلفة 29 مليون و670 ألف جنيه، وكذلك تسليم مدرسة بمركز جرجا، بتكلفة 23 مليون و40 ألف جنيه.