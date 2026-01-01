قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 2025 في سوهاج.. تسليم وإعداد 31 مدرسة جديدة بتكلفة تتخطى مليار جنيه

إحدى مدارس سوهاج
إحدى مدارس سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن عام 2025 المنقضي، شهد 31 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت مليار و178 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من 15 مدرسة.

وتسليمها بتكلفة 433 مليون و848 ألف جنيه، وقد وفرت 276 فصلا دراسيا، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل أعداد المدارس التي تعمل لفترتين، مع الالتزام بالكثافة العددية للفصول.

محافظة سوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه جاري العمل في 13 مدرسة أخرى، بتكلفة 598 مليون جنيه، سوف تساهم في توفير 229 فصل دراسي جديد، كما تم اسناد مدرستين، بتكلفة 21 مليون و 25 ألف جنيه، لتوفر 17 فصل دراسي.

وجاري استلام موقع مدرسة أخرى بتكلفة 125.06 مليون جنيه، توفر 28 فصل دراسي.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2025م شهد تسليم 5 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 126 مليون و288 ألف جنيه.

وتسليم 3 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 67 مليون و 470 ألف جنيه، كما تم تسليم 2 مدرسة بمركز أخميم، بتكلفة 37 مليون و 570 ألف جنيه.

وكذلك تسليم 2 مدرسة بمركز جهينة، بتكلفة 116 مليون و994 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز المنشاة، بتكلفة 11 مليون و 661 ألف جنيه.

كما تم تسليم مدرسة أيضا بمركز طهطا، بتكلفة 21 مليون و157 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز البلينا، بتكلفة 29 مليون و670 ألف جنيه، وكذلك تسليم مدرسة بمركز جرجا، بتكلفة 23 مليون و40 ألف جنيه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مدارس مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

انتظام تصويت المصريين في اليونان بـ إعادة 27 دائرة بانتخابات النواب

سامح حسين

سامح حسين : كنت بحلم أكون لاعب كرة

الانتخابات

استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد