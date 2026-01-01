جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في معيار البنية التحتية المستدامة 2025

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فخره واعتزازه بتصدر الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الافريقية والمصرية للعام السادس على التوالي في معيار البنية التحتية.

وذلك حسب النتائج المعلنة من هيئة التصنيف الدولي (GreenMetric) للجامعات المستدامة صديقة البيئة لعام2025.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني على ان هذا الانجاز يبرهن على نجاح قطاعات الجامعة في تطبيق المعايير الدولية الاستدامة، وتنفيذ العديد من الانشطة و الآليات التي تؤكد مدى التزام الجامعة بتطبيق اهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الشكر لجميع القائمين علي هذا المجهود الضخم الذي يضاف الي إنجازات الجامعة الدولية والمحلية.

واوضح ان عدد الجامعات المصرية المشاركة هذا العام وصل الى 38 جامعة والجامعات الافريقية 96 جامعة، بينما العدد الكلي للجامعات العالمية المشاركة وصل الى 1745 جامعة حيث حققت جامعة سوهاج المركز 297 عالميا.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة ان الجامعة حصدت المركز الثاني إفريقيا ومصريا في معيار المياه، المركز الثالث في معيار النقل بينما حققت المركز الرابع في معيار التعليم والبحث العلمي.

ولفت إلى انه تم تطبيق العديد من برامج وانشطة الاستدامة في كافة المجالات لكي تتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر الدكتور حمدي حسانين المشرف العام على ملف تصنيف الاستدامة أن جهود جميع أعضاء فريق العمل بهذا الملف أدت الي محافظة الجامعة على ترتيبها على قمة قارة افريقيا للعام السادس على التوالي رغم زيادة الجامعات المشاركة في التصنيف هذا العام.