يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج

شهد مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج، حالة طوارئ بالغة الخطورة، بعد استقبال طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، في حالة صحية حرجة، إثر تعرضها للدغ عقرب شديد السمية، في واقعة كادت تنتهي بمأساة لولا سرعة التشخيص والتدخل الطبي الحاسم.

ووصلت الطفلة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وهي تعاني من إعياء شديد، وظهرت عليها أعراض أولية بدت مشابهة لنزلة شعبية، إلا أن يقظة الطبيبة المعالجة وعدم اطمئنانها للتشخيص المبدئي دفعا للاشتباه في وجود حالة تسمم غير واضحة الأسباب.

ماذا حدث؟

وخلال الفحص الدقيق والمتابعة المستمرة، تم اكتشاف عقرب حي كبير الحجم داخل ملابس الطفلة، وبمرور لحظات قليلة بدأت أعراض لدغة العقرب الحادة في الظهور، لتدخل الرضيعة في حالة حرجة للغاية استدعت تحركًا فوريًا من الفريق الطبي.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة بأقصى درجات السرعة والكفاءة، حيث تم إعطاء الطفلة 15 جرعة من المصل المضاد للدغات العقارب، ما أسفر عن تحسن ملحوظ وسريع في حالتها الصحية، وإنقاذ حياتها في توقيت بالغ الخطورة.

ولا تزال الطفلة تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ومتابعة إنزيمات القلب خلال الأيام المقبلة، للاطمئنان الكامل على استقرار حالتها الصحية.

وتم هذا التدخل الطبي الناجح تحت إشراف الدكتور محمد مرتضى الجبالي، مدير مستشفى جهينة المركزي، والدكتور علاء النحاس، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمود عبدالعزيز، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد حسن الميري، رئيس الهيئة الطبية، والدكتور إبرام بطرس، مدير الاستقبال والطوارئ.