سوهاج.. بدء رصف شارع الشريف بحي شرق بطول 17 ألف متر

تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق، أعمال بدء الرصف بمنطقة شارع الشريف وتفرعاته بطول 17 ألف متر مسطح، وبتكلفة 9 مليون جنيه.

محافظة سوهاج

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدورية للمشروعات الجارية.

وذلك لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

وأوضح تاج أبو سداح رئيس حي شرق أنه جاري تنفيذ توجيهات المحافظ ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، في إطار خطة رفع كفاءة الشوارع تسهيلاً للحركة المرورية، والعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية بالحي.