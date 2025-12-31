قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

2025 عام الوجع واليقظة في سوهاج.. ملف الحوادث الكبرى من الفقد الإنساني إلى المواجهات الأمنية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2025 سلسلة من الوقائع المفجعة والأحداث الأمنية والإنسانية الثقيلة، التي تركت أثرًا واضحًا في وجدان الشارع السوهاجي، وتنوعت ما بين جرائم أسرية صادمة، وحوادث مروعة، ومواجهات أمنية حاسمة، إلى جانب نماذج إنقاذ وبطولات طبية نادرة.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما شهدته المحافظة، من جرائم هزّت البيوت من الداخل، حيث تصدر المشهد عدد من الجرائم الأسرية الصادمة، كان أبرزها مقتل ربة منزل خمسينية بإحدى قرى مركز طهطا، بعدما تحولت وفاتها الغامضة إلى جريمة قتل على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بضربة قاتلة باستخدام «مُلة السرير»، في واقعة فجّرت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

كما شهد مركز جرجا واقعة مؤلمة أخرى، بإصابة ربة منزل بطلق خرطوش في كتفها الأيمن، أثناء عبث زوجها بسلاح ناري داخل منزل الزوجية، لتُنقل في حالة حرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على حيازة السلاح.

مخدرات بـ78 مليون جنيه.. ومواجهة دامية مع أخطر العناصر

سجلت مديرية أمن سوهاج واحدة من أقوى ضرباتها خلال العام، عقب تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية خلال تبادل إطلاق نار، وضبط باقي أفراد التشكيل.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة تُقدر قيمتها بنحو 78 مليون جنيه، شملت الهيدرو والحشيش والشابو والهيروين والكوكايين، إلى جانب 98 قطعة سلاح ناري، فيما تبين أن المتهمين بينهم محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام.

إشعال الفوضى الانتخابية.. وسقوط المحرّض

وفي تطور أمني لافت، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم المعروف بـ«العارف» بمركز دار السلام، عقب تداول تسجيل صوتي يُحرّض فيه على إطلاق النار وإثارة الشغب خلال انتخابات مجلس النواب.

التحركات الأمنية السريعة كشفت عن تواصل المتهم مع أحد المرشحين للتخطيط لأعمال عنف تستهدف الناخبين ومقار الاقتراع، في واقعة أكدت يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المسار الديمقراطي.

حوادث مأساوية تحصد الأرواح

شهدت مدينة سوهاج حادثًا بالغ القسوة بوفاة شاب أعلى كوبري الثقافة، عقب اصطدام سيارة مسرعة به أثناء استقلاله دراجة نارية، ليسقط من أعلى الكوبري ويفارق الحياة في الحال، وسط تأكيدات بأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي.

كما لقي شاب آخر مصرعه بمركز أخميم، إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء أعمال الحفر بقرية الصوامعة شرق، حيث سقط داخل البئر ودُفن أسفل الأتربة قبل انتشال جثمانه.

رضيعة تقتلها «العرسة».. وصدمة بقرى طهطا

في مشهد تقشعر له الأبدان، شهدت قرية نزلة القاضي بمركز طهطا وفاة طفلة لم تتجاوز أربعة أشهر، بعد تعرضها لهجوم حيوان «العرسة» داخل منزلها، ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياتها قبل وصولها للمستشفى.

بطولة طبية نادرة تنقذ فتاة من الموت

وسط هذا الكم من المآسي، سطّر الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام ملحمة إنسانية، بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، عقب تعرضها لثلاث لدغات عقرب قاتلة.

تلقت الفتاة 107 أمصال مضادة، بعد توقف قلبها مرتين، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاشها، في واحدة من أخطر حالات التسمم التي شهدتها المحافظة.

حرائق متتالية.. ضحايا ومنازل محترقة

اندلعت عدة حرائق خلال العام، أبرزها حريق بقرية سفلاق بمركز ساقلته، التهم ثلاثة منازل ونفوق ماشية دون خسائر بشرية، بينما شهدت قرية بيت داود بجرجا حريقًا أسفر عن وفاة سيدة وإصابة اثنين، أعقبه حريق آخر بقرية عنيبس في جهينة أودى بحياة سيدة مسنة.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود داخل مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بدائرة قسم أول سوهاج دون وقوع خسائر في الأرواح.

مشاجرات دامية وحوادث اعتداء

شهد مركز جهينة إصابة عامل زراعي بإصابة خطيرة في الرأس، إثر اعتداء نجل عمه عليه بعصا شوم بسبب خلافات على حد فاصل بين الأراضي الزراعية، بينما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

الرحيل الذي أبكى شطورة

ولم تكن الحوادث وحدها حاضرة، بل خيّم الحزن على قرية شطورة بمركز طهطا، عقب وفاة محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق بسوهاج، عن عمر 65 عامًا، والذي عُرف بإنسانيته ووقوفه الدائم بجانب البسطاء، ليودعه الأهالي في جنازة مهيبة جسدت مكانته في القلوب.

عام 2025 كان عامًا ثقيلًا على محافظة سوهاج، بين نزيف الأرواح وقسوة الحوادث، إلا أنه كشف في الوقت ذاته عن يقظة أمنية، وبطولات طبية، وسرعة استجابة للأزمات، في محاولة دائمة لاحتواء الألم وحماية المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج 2025 مديرية أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

ترشيحاتنا

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد