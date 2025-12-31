2025 عام الوجع واليقظة في سوهاج.. ملف الحوادث الكبرى من الفقد الإنساني إلى المواجهات الأمنية

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2025 سلسلة من الوقائع المفجعة والأحداث الأمنية والإنسانية الثقيلة، التي تركت أثرًا واضحًا في وجدان الشارع السوهاجي، وتنوعت ما بين جرائم أسرية صادمة، وحوادث مروعة، ومواجهات أمنية حاسمة، إلى جانب نماذج إنقاذ وبطولات طبية نادرة.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما شهدته المحافظة، من جرائم هزّت البيوت من الداخل، حيث تصدر المشهد عدد من الجرائم الأسرية الصادمة، كان أبرزها مقتل ربة منزل خمسينية بإحدى قرى مركز طهطا، بعدما تحولت وفاتها الغامضة إلى جريمة قتل على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بضربة قاتلة باستخدام «مُلة السرير»، في واقعة فجّرت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

كما شهد مركز جرجا واقعة مؤلمة أخرى، بإصابة ربة منزل بطلق خرطوش في كتفها الأيمن، أثناء عبث زوجها بسلاح ناري داخل منزل الزوجية، لتُنقل في حالة حرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على حيازة السلاح.

مخدرات بـ78 مليون جنيه.. ومواجهة دامية مع أخطر العناصر

سجلت مديرية أمن سوهاج واحدة من أقوى ضرباتها خلال العام، عقب تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية خلال تبادل إطلاق نار، وضبط باقي أفراد التشكيل.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة تُقدر قيمتها بنحو 78 مليون جنيه، شملت الهيدرو والحشيش والشابو والهيروين والكوكايين، إلى جانب 98 قطعة سلاح ناري، فيما تبين أن المتهمين بينهم محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام.

إشعال الفوضى الانتخابية.. وسقوط المحرّض

وفي تطور أمني لافت، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم المعروف بـ«العارف» بمركز دار السلام، عقب تداول تسجيل صوتي يُحرّض فيه على إطلاق النار وإثارة الشغب خلال انتخابات مجلس النواب.

التحركات الأمنية السريعة كشفت عن تواصل المتهم مع أحد المرشحين للتخطيط لأعمال عنف تستهدف الناخبين ومقار الاقتراع، في واقعة أكدت يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المسار الديمقراطي.

حوادث مأساوية تحصد الأرواح

شهدت مدينة سوهاج حادثًا بالغ القسوة بوفاة شاب أعلى كوبري الثقافة، عقب اصطدام سيارة مسرعة به أثناء استقلاله دراجة نارية، ليسقط من أعلى الكوبري ويفارق الحياة في الحال، وسط تأكيدات بأن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي.

كما لقي شاب آخر مصرعه بمركز أخميم، إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء أعمال الحفر بقرية الصوامعة شرق، حيث سقط داخل البئر ودُفن أسفل الأتربة قبل انتشال جثمانه.

رضيعة تقتلها «العرسة».. وصدمة بقرى طهطا

في مشهد تقشعر له الأبدان، شهدت قرية نزلة القاضي بمركز طهطا وفاة طفلة لم تتجاوز أربعة أشهر، بعد تعرضها لهجوم حيوان «العرسة» داخل منزلها، ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياتها قبل وصولها للمستشفى.

بطولة طبية نادرة تنقذ فتاة من الموت

وسط هذا الكم من المآسي، سطّر الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام ملحمة إنسانية، بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، عقب تعرضها لثلاث لدغات عقرب قاتلة.

تلقت الفتاة 107 أمصال مضادة، بعد توقف قلبها مرتين، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاشها، في واحدة من أخطر حالات التسمم التي شهدتها المحافظة.

حرائق متتالية.. ضحايا ومنازل محترقة

اندلعت عدة حرائق خلال العام، أبرزها حريق بقرية سفلاق بمركز ساقلته، التهم ثلاثة منازل ونفوق ماشية دون خسائر بشرية، بينما شهدت قرية بيت داود بجرجا حريقًا أسفر عن وفاة سيدة وإصابة اثنين، أعقبه حريق آخر بقرية عنيبس في جهينة أودى بحياة سيدة مسنة.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود داخل مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بدائرة قسم أول سوهاج دون وقوع خسائر في الأرواح.

مشاجرات دامية وحوادث اعتداء

شهد مركز جهينة إصابة عامل زراعي بإصابة خطيرة في الرأس، إثر اعتداء نجل عمه عليه بعصا شوم بسبب خلافات على حد فاصل بين الأراضي الزراعية، بينما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

الرحيل الذي أبكى شطورة

ولم تكن الحوادث وحدها حاضرة، بل خيّم الحزن على قرية شطورة بمركز طهطا، عقب وفاة محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق بسوهاج، عن عمر 65 عامًا، والذي عُرف بإنسانيته ووقوفه الدائم بجانب البسطاء، ليودعه الأهالي في جنازة مهيبة جسدت مكانته في القلوب.

عام 2025 كان عامًا ثقيلًا على محافظة سوهاج، بين نزيف الأرواح وقسوة الحوادث، إلا أنه كشف في الوقت ذاته عن يقظة أمنية، وبطولات طبية، وسرعة استجابة للأزمات، في محاولة دائمة لاحتواء الألم وحماية المجتمع.