مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، تلاها الاجتماع الشهري مع الأخوات الراهبات، وتبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وفي كلمته، تأمل راعي الإيبارشيّة في زيارة العذراء مريم إلى القديسة أليصابات، قائلًا: إنها لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت اقتراب الله نفسه من إنسان ينتظر.

وأضاف صاحب النيافة: إن مريم قامت، وذهبت بسرعة، لأن من يحمل المسيح لا يستطيع أن يبقى ساكنًا. لم تحمل كلامًا كثيرًا، بل حملت حضورًا مملوءً نعمة. وحين دخل هذا الحضور البيت، حدثت الهزّة الروحية: ارتكض القديس يوحنا في الرحم، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، وتحوّل الصمت إلى فرح، والانتظار إلى رجاء.

وقال الأنبا توما: إن هذه الارتكاضة لم تكن صخبًا خارجيًا، بل حركة حياة في العمق، تعلن أن الله حين يزور الإنسان يوقظ ما نام، ويهزّ ما استقرّ في الفتور، مؤكدًا أن زيارة الله لنا لا تقل عمقًا، وتحدث في القداس، وفي كلمة الإنجيل، وفي التناول، وفي كل لقاء صادق يحمل محبة حقيقية.

واختتم نيافة المطران تأمله قائلًا: لكن الزيارة وحدها لا تكفي، إن لم تجد قلبًا مفتوحًا، ومستعدًا، داعيًا الأخوات الراهبات إلى التأمل في: هل يؤمنَّ بأن الله يعمل في حياتهن؟، وهل يسمحن لزيارة الله أن تترك أثرًا في حياتهن؟.

كذلك، تحدث الأب جيروم نصير، راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بالقنطة والأغانة حول "العلاقة بين المذود والمذبح"، انطلاقًا من الميلاد، وحياة التكريس. وفي الختام، تمنى نيافة الأنبا توما أعيادًا مجيدة، وعامًا جديدًا مباركًا.