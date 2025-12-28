الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض بكنيسة العذراء بطوه

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض، بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب داود رياض، والأب موسى شوقي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "معنى اليوبيل الفضي للكهنوت"، موضحا أن اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض، يأتي تقديرًا لمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة.

وقدم الأب داود كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى راعي الإيبارشيّة، لمحبته ودعمه المستمر له في مسيرته الكهنوتية، معبرًا كذلك عن امتنانه لكافة من رافقوه في مسيرته في خدمته.