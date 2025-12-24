آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

تقدم آباء من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لإخوتهم الأقباط الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والكنيسة المارونية، وذلك في إطار روح المحبة والتآخي بين الكنائس.

التهنئة بعيد الميلاد

وسأل آباء الكنيسة الله أن يجعله عيدًا سعيدًا ومباركًا، وأن يعيده على الجميع بالخير والسلام.



وأكد آباء الكنيسة خلال التهنئة على أهمية تعزيز قيم المحبة والوحدة، والعمل المشترك من أجل نشر السلام والتعايش، مشيرين إلى أن الأعياد تمثّل فرصة لتجديد روح الأخوّة والتواصل بين جميع أبناء الوطن.