لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
محافظات

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الأربعاء بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بحي جنوب الجيزة، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.
وأكد المحافظ خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد فقط وإنما تُعد ثوابت راسخة في عقيدة المصريين توارثوها عبر الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات في زعزعتها أو التأثير عليها.
ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا توماس عدلي عن سعادته لحرص المحافظ والوفد المرافق له على الحضور وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن الوحدة التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يحتذى به، ويجذب مواطني مختلف الدول للتعرف على الأساليب والقيم التي ينتهجها الشعب المصري للحفاظ على تماسكه ودعم أسسه.
رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد والأستاذ أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، ومساعدو مدير الأمن، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مديرية الأوقاف، والمنطقة الأزهرية بالجيزة، ومديريتي الطب البيطري والتربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

