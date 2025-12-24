محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد | صور

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الأربعاء بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بحي جنوب الجيزة، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وأكد المحافظ خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد فقط وإنما تُعد ثوابت راسخة في عقيدة المصريين توارثوها عبر الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات في زعزعتها أو التأثير عليها.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا توماس عدلي عن سعادته لحرص المحافظ والوفد المرافق له على الحضور وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن الوحدة التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يحتذى به، ويجذب مواطني مختلف الدول للتعرف على الأساليب والقيم التي ينتهجها الشعب المصري للحفاظ على تماسكه ودعم أسسه.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد والأستاذ أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، ومساعدو مدير الأمن، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مديرية الأوقاف، والمنطقة الأزهرية بالجيزة، ومديريتي الطب البيطري والتربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.