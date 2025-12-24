قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تونسية تدخل لبنان وتختفي بعد مغادرتها المطار
هيونداي تستدعي أكثر من 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خطر حريق مُحتمل
برلماني: تشديد عقوبات المرور خطوة حتمية لضبط الشارع وتقليل الحوادث
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم
مدبولي لـ صدى البلد: العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من مثيلاتها السابقة
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة المصرية | صور

ميرنا رزق

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة المصرية وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات عيد الميلاد المجيد.

تعتبر الكنيسة الأسقفية أول الكنائس في مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع، والتي يرعاها القس كليمينت ألفنس في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة، ويقوم بالترجمة الفورية كلاً من كلير غايس ورامز بخيت، خدام الصم في الكنيسة. 

وكانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

