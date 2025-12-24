الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة المصرية | صور

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة المصرية وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

تعتبر الكنيسة الأسقفية أول الكنائس في مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع، والتي يرعاها القس كليمينت ألفنس في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة، ويقوم بالترجمة الفورية كلاً من كلير غايس ورامز بخيت، خدام الصم في الكنيسة.

وكانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.