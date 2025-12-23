راعي الكنيسة الإنجيلية: المسيحيون في مصر لا يعترفون بإسرائيل كأرض الميعاد

أكد القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية في الفجالة، أن المسيحيون في مصر لا يرون أن لإسرائيل حق في أرض الميعاد، مشيرًا إلى أن المسيح ليس مرتبطًا بأرض محددة، ودعوته كونية وشاملة، وأن طبيعة الشريعة هي التدرج في الوحي الإلهي.

وأضاف أمير ثروت، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الديانة اليهودية ليست ديانة مغلقة في ذاتها، إلا أن اليهود حولوها لديانة مغلقة، مشيرًا إلى أن سفر يشوع موجود في الكتاب المقدس لدى المسيحيين، وأن هناك فرقًا زمنيًا كبيرًا بين نتنياهو ويشوع يصل إلى 3500 سنة.

وأوضح أمير ثروت، أن يشوع كان يقوم بحرب إبادة ضد أعدائه، وكان إعلان الانتصار يعني إبادة الشعب الآخر، مؤكدًا أن هذا كان طبيعة الزمن حينها، وشدد على ضرورة التفريق بين النص المقدس والأجندات التي يستخدمها اليهود حاليًا لإبادة الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكّدًا أن قتل المدنيين في الحرب أمر مرفوض على مستوى العالم.

وتابع: "ليس كل يهودي صهيوني، بعضهم خرج ينتقد قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة"، موضحًا أن الشعب اليهودي ليس بالضرورة مرتبطًا بصهيون، مضيفًا: "هناك صهاينة ملحدون وعددهم كبير".