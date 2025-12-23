غياب مصري.. ثمانية مواهب جديدة تسعى لكتابة التاريخ في أمم أفريقيا

شهدت بطولة كأس امم افريقيا التي أنطلقت في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل تالق عدد من اللاعبين في مختلف المنتخبات القارية .

وكشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن ابرز المواهب التي تشارك للمرة الأولي وهم 7 لاعبين وسط غياب لأي لاعب مصري :

بريان مبيومو (الكاميرون – مانشستر يونايتد)

ويشارك بريان مبيومو في كأس أمم أفريقيا 2025 كوافد جديد بالاسم فقط. فالمهاجم سبق له أن خاض منافسات على أعظم مسارح كرة القدم، حيث مثل منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022 في قطر، مكتسبا خبرة قيمة ضد نخبة من المنافسين. وسرعت هذه التجربة من وتيرة نضجه وعززت مكانته كلاعب هجومي رائد في مانشستر يونايتد، حيث صقلت سرعته وذكاؤه وقدرته على التكيف.

وتأجل ظهوره الأول في كأس أمم أفريقيا. وكان مبيومو جزءا من خطط الكاميرون لنسخة 2023، التي أقيمت في 2024، لكن إصابة قبيل انطلاق البطولة أبعدته عنها.

والآن، بعد أن أصبح لائقا بدنيا ويبلغ 26 عاما، يصل إلى المغرب متوقعا أن يكون إحدى النقاط المرجعية في خط الهجوم للفريق. وحصل مبيومو على القميص رقم 10 الأيقوني، الذي ارتداه أساطير مثل باتريك مبوما وفينسنت أبو بكر، ما يؤكد دوره المركزي في طموحات أسود الكاميرون.

أمادو ديالو (كوت ديفوار – مانشستر يونايتد)

ويشارك أمد ديالو في كأس أمم أفريقيا 2025 وهو يحمل توقعات كبيرة على الصعيدين الدولي والأندية. فقد أصبح اللاعب الجناح لاعبا أساسيا في صفوف مانشستر يونايتد، وصقل موهبته الطبيعية من خلال تحسين اتخاذ القرار والوعي التكتيكي والثبات في الأداء. وقد جعلت سيطرته الدقيقة على الكرة وتوازنه وقدرته على التأثير في المباريات ضمن المساحات الضيقة واحدا من أبرز الخيارات الهجومية المثيرة للاهتمام لدى منتخب كوت ديفوار.

وقارنت جماهير كوت ديفوار وعدد من اللاعبين الدوليين السابقين، ديالو بالفعل بأساطير مثل كانجا أكالي وأرونا ديندان وكادر كيتا وياو جيرفينيو، وهم لاعبين شغلوا الجناحين، وتركوا بصمتهم في أبرز مشوار كوت ديفوار في البطولات الكبرى.

وتوفر له نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا الفرصة لإثبات صحة هذه المقارنات وصناعة إرثه الخاص على الساحة القارية.

كارلوس باليبا (الكاميرون - برايتون)

واصل كارلوس باليبا صعوده مع فريق برايتون، حيث تسبب حضوره البدني وقدرته على استعادة الكرة وهدوئه المتزايد في أن يصبح لاعبا محوريا في خط الوسط بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبفضل قوته ومهاراته التقنية، يعيق باليبا لعب المنافس ويشارك أيضا في الانتقالات الهجومية- وهي صفات أصبحت أكثر أهمية على المستوى الاحترافي.

وسوف تكون نسخة 2025 من كأس أمم أفريقيا أول اختبار قاري له، وسوف يعتمد منتخب الكاميرون على طاقته وانضباطه للتنافس في معارك خط الوسط التي غالبا ما تحدد نتائج البطولة، ومن المرجح أن يكون ظهور باليبا الأول محوريا في تحديد مدى تقدم الأسود غير المروضة في المغرب.

يان ديوماندي (كوت ديفوار - لايبزج)

تشكلت مسيرة يان ديوماندي بفضل البيئة الصارمة في فريق لايبزج، حيث يعد الذكاء التكتيكي والاندفاع البدني أمورا لا غنى عنها. وهو يتميز بالمرونة وفهمه المكاني الجيد، ما يمنحه القدرة على تقديم التوازن والبنية للفريق بدلا من الاستعراض الفردي اللافت.

أما بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار، فإن ظهور ديوماندي الأول في كأس أمم أفريقيا يضيف له عمقا ومرونة، وهما صفتان لا تقدران بثمن خلال حملة طويلة. والآن تتاح له الفرصة لتقديم نفسه لجمهور أوسع في القارة الإفريقية.

إبراهيم مباي (السنغال – باريس سان جيرمان)

يمثل إبراهيم مباي الجيل القادم للسنغال، حيث نشأ وتطور ضمن إطار النخبة لفريق باريس سان جيرمان. وصقلت بيئته الأوروبية الصارمة قدراته البدنية، واندفاعه، وقاعدته التقنية.

ومع ظهوره الأول في كأس أمم أفريقيا ضمن تشكيلة غنية بالخبرة، من المتوقع أن يتكيف مباي بسرعة. وقد تكون نسخة المغرب 2025 البطولة التي تسرع من انتقاله من لاعب واعد إلى نجم دولي راسخ.

شمس الدين طالبي (المغرب – سندرلاند)

يشارك شمس الدين طالبي في كأس أمم أفريقيا 2025 وهو يحمل زخما من مشاركاته مع سندرلاند، حيث تميز بهدوئه وقدرته التكتيكية في بيئة إنجليزية تنافسية. قادر على اللعب في الخطوط الخلفية أو ربط اللعب بالهجوم، ويجسد طالبي الثقة الفنية التي يأمل المغرب أن تدعم مساعي الفريق للفوز باللقب.

ومن المتوقع أن ينافس طالبي على مكان أساسي في المباراة الافتتاحية للمغرب ضد جزر القمر الليلة، وهي مسؤولية كبيرة على أرضه وبين جماهيره. وقد يرفع أداء قوي مكانته سريعا من لاعب ضمن التشكيلة إلى عنصر محوري في حملة أسود الأطلس.

مامادو سانجاري (مالي –لنس)

وصنع مامادو سانجاري لنفسه حضورا موثوقا في صفوف لنس، حيث ساهم انضباطه وقراءته للعب وقدرته على الاحتفاظ بالكرة في تعزيز أداء خط الوسط بالدوري الفرنسي. وعلى الرغم من أنه ليس اللاعب الأكثر بروزا بصريا، فإن سيطرته في اللحظات الحاسمة وكفاءته في التوزيع تجعله عنصرا مهما للفريق.

وبالنسبة لمالي، مشاركة مامادو سانجاري في كأس أمم أفريقيا بداية مألوفة للاعبين الشباب الموهوبين —لكنه بحاجة للثبات على مستواه. قد تكون قدرة سانجاري على تنظيم اللعب من مواقع متقدمة في العمق حاسمة إذا أرادت النسور بناء زخم مستمر في المغرب.

لايل فوستر (جنوب أفريقيا – بيرنلي)

ويشارك لايل برنت فوستر /25 عاما/ في كأس أمم أفريقيا 2025 كأحد أبرز لاعبي الهجوم في جنوب أفريقيا. وفي بيرنلي، تطور تحت ضغوط كرة القدم الإنجليزية، محسنا قدرته على الاحتفاظ بالكرة، والتحرك، وإنهاء الهجمات أمام المنافسين الأقوياء.

ومشاركته في البطولة تحمل مسؤولية كبيرة بجانب التوقعات. غالبا ما كانت الأهداف صعبة على منتخب بافانا بافانا في أمم أفريقيا، ومن المتوقع أن يكون فوستر هو اللاعب القادر على منح الفريق الحدة الهجومية. تمنحه بطولة المغرب 2025 فرصة لتثبيت نفسه كنقطة محورية طويلة الأمد لجنوب أفريقيا.

آرون وان-بيساكا (الكونغو الديمقراطية – وست هام يونايتد)

ويضيف آرون وان-بيساكا /28 عاما/ خبرة عالية المستوى في مشاركته الأولى بكأس أمم أفريقيا بعد تألقه مع ويستهام. يشتهر بمهاراته الدفاعية في المواجهات الفردية، ويمنح الفريق هدوءا وانضباطا تكتيكيا من مركز الظهير.

بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، فإن حضوره يمنح السلطة والثبات بينما يسعى الفريق لاستعادة مكانته بين أفضل منتخبات إفريقيا. قد يكون تأقلمه مع إيقاع أمم أفريقيا الفريد حاسما في مباريات الأدوار الإقصائية.