سيامة دياكونين جديدين لكنيسة «الملاك ميخائيل» بقرية المعصرة | صور

صلّى نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية المعصرة، مركز الفتح، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شماس كامل) وهما: الخادم عاطف القس مينا، باسم دياكون ميخائيل، والخادم باسم فكرى، باسم دياكون يوحنا.

كما صلى نيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورفؤاد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة الأب القس لوقا عبدالملاك كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.

وشارك فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.