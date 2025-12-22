الأنبا توما يشارك في أمسية ميلادية بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة

شارك نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في أمسية ميلادية بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، بغمرة، في ضيافة الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، بحضور الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس.

الترانيم الميلادية

وتضمنت الأمسية عددًا من الترانيم الميلادية، كما تم تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وفي سياق آخر ، التقى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة، بمجمع مكرسات الإيبارشية في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور، بجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها نيافته.