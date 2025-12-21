الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس.

وكان في استقبال نيافته الأب فيلوباتير جاد والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، إلى جانب شمامسة وشعب الكنيسة وعزبة مهني.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، ألقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة الروحية بعنوان:

«تأمل في نص الإنجيل: لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله»،

واختتم التأمل بتهنئة شعب الكنيسة بصوم الميلاد المجيد وحلول العام الميلادي الجديد.

واختتم الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية لجميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية في جميع كنائس الإيبارشية.