الأنبا أغاثون يصلي قداس الأحد بكنيسة القديس يوسف البار بميانة

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون، أسقف كرسي مغاغة والعدوة، القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة القديس يوسف البار بقرية ميانة، مركز مغاغة.

رسامة شمامسة

وألقى نيافته عظة بعنوان: «لماذا تجسد السيد المسيح من السيدة العذراء مريم»، كما قام نيافته بسيامة 30 شماسًا برتبة أبصالطس، وسيامة الشماس مينا فايز شفيق برتبة دياكون (شماس كامل)، إلى جانب تدشين أواني للخدمة.

وشارك نيافته في الصلاة القمص أبانوب شحاتة، والقس جيروم الأنبا بيشوي سكرتير المطرانية، والقس موريس غطاس كاهن الكنيسة، والشماس المكرس مدحت ملاك،

وكان لوجود نيافته بركة وفرحة كبيرة للكنيسة وأهالي القرية.