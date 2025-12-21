قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا أغاثون يصلي قداس الأحد بكنيسة القديس يوسف البار بميانة

الأنبا أغاثون أسقف كرسى مغاغة
الأنبا أغاثون أسقف كرسى مغاغة
ميرنا رزق

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون، أسقف كرسي مغاغة والعدوة، القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة القديس يوسف البار بقرية ميانة، مركز مغاغة.

رسامة شمامسة 

وألقى نيافته عظة بعنوان: «لماذا تجسد السيد المسيح من السيدة العذراء مريم»، كما قام نيافته بسيامة 30 شماسًا برتبة أبصالطس، وسيامة الشماس مينا فايز شفيق برتبة دياكون (شماس كامل)، إلى جانب تدشين أواني للخدمة.

وشارك نيافته في الصلاة القمص أبانوب شحاتة، والقس جيروم الأنبا بيشوي سكرتير المطرانية، والقس موريس غطاس كاهن الكنيسة، والشماس المكرس مدحت ملاك،
وكان لوجود نيافته بركة وفرحة كبيرة للكنيسة وأهالي القرية.

الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة الكنيسة العذراء دياكون

