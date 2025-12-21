الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي، ومنح الدرجة القمصية للأب أنطون فؤاد، راعي كنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.

صلاة القداس الإلهي

جاء ذلك بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث ألقى نيافة الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الكهنوت حياة ومسيرة"، موضحا أن رتبة القمصية التي نالها الأب أنطون، تأتي تقديرًا لمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح درجة القمصية للأب أنطون فؤاد، الذي قدم كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى راعي الإيبارشيّة، لمحبته ودعمه المستمر له في مسيرته الكهنوتية، شاكرًا أيضًا الآباء المطارنة، لمشاركتهم في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، معبرًا كذلك عن امتنانه لكافة من رافقوه في مسيرته في خدمته.