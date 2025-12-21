قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي، ومنح الدرجة القمصية للأب أنطون فؤاد، راعي كنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.

صلاة القداس الإلهي 

جاء ذلك بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث ألقى نيافة الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الكهنوت حياة ومسيرة"، موضحا أن رتبة القمصية التي نالها الأب أنطون، تأتي تقديرًا لمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح درجة القمصية للأب أنطون فؤاد، الذي قدم كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى راعي الإيبارشيّة، لمحبته ودعمه المستمر له في مسيرته الكهنوتية، شاكرًا أيضًا الآباء المطارنة، لمشاركتهم في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، معبرًا كذلك عن امتنانه لكافة من رافقوه في مسيرته في خدمته.

الأنبا باسيليوس الكاثوليك قداس كنيسة الأنبا توماس عدلي الكهنة القداس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

ترشيحاتنا

المنشآت والمطاعم السياحية

ياسر التاجوري: الكارنيه الأمني شرط أساسي للاستفادة من برامج التدريب

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مسؤولي اللجان الإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد