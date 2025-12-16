الأنبا برنابا يصلي القداس بكنيسة العذراء بتورينو ويشارك في الاحتفالات

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا برنابا، مطران روما وتورينو، بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة تورينو، بحضور القمص أفرايم مجدي.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، قام نيافته بتوزيع هدايا مهرجان الكرازة على أبناء الكنيسة، بالإضافة إلى مشاركة السيدات في اجتماع خاص، حيث تم تبادل الأفكار والبركات الروحية.

كما حضر نيافته عرض كورال لشباب وشابات الكنيسة، أضفى أجواءً مبهجة ومؤثرة على الحاضرين.

وعقب انتهاء القداس، أجرى الأنبا برنابا لقاءً مع شعب الكنيسة، استمع خلاله لمشاكلهم الروحية والاجتماعية، وقدم لهم التوجيهات والنصائح الروحية.

وقد وصف الحضور هذا اليوم بالمثمر والمفرح، حيث أسهم في تعزيز الروابط بين نيافة الحبر الجليل وأبناء الكنيسة، وإحياء روح الاحتفال والمحبة بين الجميع.

كما شدد نيافته في كلمته على أهمية المشاركة المجتمعية والخدمة المستمرة للشباب والنساء في الكنيسة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعزز روح الانتماء وتشجع على التكاتف والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الكنسي.