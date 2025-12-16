حصول اللاعب الأرجنتيني سانتياجو مونتيل لاعب اندبندنتي الأرجنتيني على جائزة بوشكاش.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن حصول اللاعب الأرجنتيني سانتياجو مونتيل لاعب اندبندنتي الأرجنتيني جائزة بوشكاش.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللاعب الأرجنتيني سانتياجو مونتيل لاعب اندبندنتي الأرجنتيني يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف تم تسجيله في عام 2025 متفوقا على عمرو ناصر مهاجم الزمالك الحالي بعدما كان مرشحا للجائزة بهدفه لفاركو في مرمى الأهلي".

وجاء تتويج مونتيل بعد تسجيله هدفًا مذهلًا اعتُبر من أجمل أهداف الموسم، حيث جمع بين المهارة الفردية والدقة العالية، وهو ما جعله يحظى بتصويت واسع من الجماهير والخبراء، ليؤكد مرة أخرى أن كرة القدم اللاتينية لا تزال منبعًا للمواهب والأهداف الخيالية، وليضيف اللاعب الأرجنتيني اسمه إلى قائمة الفائزين التاريخيين بـ جائزة بوشكاش.

وشهدت القائمة المختصرة للمرشحين حضورًا عربيًا ومصريًا لافتًا، تمثل في عمرو ناصر، مهاجم نادي الزمالك الحالي وفاركو السابق، الذي نافس بقوة على جائزة بوشكاش بعد تسجيله هدفًا استثنائيًا في شباك النادي الأهلي.