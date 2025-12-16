ذا بيست| عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

توج عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في العالم، للمرة الثالثة في تاريخها.

ولعب ديمبيلي دورًا محوريًا في تتويج باريس سان جيرمان بكل الألقاب المتاحة محليًا وقاريًا، وخاصة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ ناديه، بعد فوز ملحمي وقياسي بخماسية من دون رد، على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألماني.

تعد جوائز «فيفا ذا بيست» واحدة من أبرز المناسبات السنوية في كرة القدم العالمية، حيث يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تكريم أفضل العناصر داخل المستطيل الأخضر وخارجه، من لاعبين ولاعبات ومدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية التي تعكس التميز الفني والسلوكي خلال العام.

ويقيم «فيفا» الحفل في إطار احتفالي رسمي بحضور نجوم اللعبة ومسؤولي الاتحادات الكروية ووسائل الإعلام العالمية، مع اعتماد آلية تصويت تجمع بين قادة ومدربي المنتخبات، ممثلي الصحافة، والجماهير في بعض الفئات، بما يمنح الجوائز طابعًا عالميًا وشاملًا.

‎وتشمل الجوائز عدة فئات، أبرزها: أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب لفريق الرجال وأفضل مدرب لفريق السيدات، أفضل حارس مرمى رجال وسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات، إلى جانب جائزة اللعب النظيف والتشكيل المثالي للعام.

ويشارك الجمهور بنسبة من الأصوات في معظم الفئات، إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام، بينما يملك المشجعون حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام للعام الثاني على التوالي.

