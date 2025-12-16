غياب محمد صلاح عن التشكيل الأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي لعام 2025، الذي يضم أفضل اللاعبين في العالم للعام الحالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل «ذا بيست» مساء الثلاثاء في الدوحة، قطر.

ويُقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز «ذا بيست» في مختلف الفئات عشية مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها على ملعب «أحمد بن علي المونديالي» بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينجو البرازيلي.

وكانت قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2025 شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن فئة الهجوم، إلا أن الإعلان الرسمي خلال الحفل كشف عن غيابه عن التشكيل المثالي للعام الحالي.

التشكيل المثالي لعام 2025 – فئة الرجال:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ويليان باتشو، فيرجيل فان دايك، نونو مينديز

خط الوسط: كول بالمر، جود بيلينجهام، فيتينها، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، عثمان ديمبلي