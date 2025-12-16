طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والبصل والفلفل

تعد صينية السمك بالبطاطس والبصل والطماطم والفلفل من الأكلات المغذية وفي نفس الوقت تكفي عدد أكبر من الأفراد مقارنة بالسكك المقلي والمشوي.

نعرض لكم طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والفلفل والبصل من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

2 سمك بلطي

شرائح بصل

شرائح طماطم

شرائح فلفل ألوان

فلفل حار أحمر

ملح

فلفل أسود

توابل سمك

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كيلو بطاطس مقطع شرائح سميكة

كوب ماء

طريقة عمل طاجن سمك بالبطاطس

ضعي توابل السمك والملح والفلفل الأسود والبقدونس وعصير الليمون والزيت والثوم في بولة متوسطة وقلبيهم جيد.

ضعي البطاطس طماطم وحلقات فلفل ألوان وحلقات بصل وفلفل حار ثم ضعي التتبيلة السابقة على الخضار وقلبي جيدا.

تبلى السمك بالخليط ثم احضري صينية فرن وضعي فيها البطاطس والطماطم والفلفل الالوان والبصل والفلفل الحار ثم ضعى السمك وادخليه الفرن حتى تمام النضج.