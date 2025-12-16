أبرز غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل باستاد المقاولون العرب.

ويخوض الزمالك المباراة بعدد كبير من الغيابات فى عدة مراكز.

أبرز غيابات الزمالك أمام حرس الحدود



ويغيب عن الزمالك كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لامم أفريقيا، وشيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالاضافة ل سيف الجزيرى مع منتخب تونس بخلاف إصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع وغياب محمد السيد للتجميد على بسبب عدم التجديد للزمالك

وعاد الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عواد للانتظام مع فريق الزمالك فى التدريبات كما عاد الفلسطينى عدى الدباغ للتدريبات.