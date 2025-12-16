قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البروفة الأخيرة لـ أمم إفريقيا .. منتخب مصر يهزم نيجيريا 2-1 ودياً
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
رياضة

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية لموسم 2025 -2026

ياسمين تيسير

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض عدد كبير من المباريات ببطولة دوري ابطال افريقيا و الدوري المصري 

و يستعد الاهلي لخوض مباريات كاس عاصمة مصر 

مواعيد مباريات الاهلي في كاس عاصمة مصر

يواجه الاهلي في الجولة الثانية نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 19 ديسمبر بالقاهرة

يواجه الاهلي في الجولة الثالثه نظيره غزل المحلة يوم 23 ديسمبر بالمحلة

يواجه الاهلي في  الجولة الرابعه نظيره المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر بالقاهرة

يواجه الاهلي في الجولة السادسه نظيره فاركو يوم 10 يناير بالإسكندرية

يواجه الاهلي في الجولة السابعة نظيره الجيش يوم  15 يناير 

 و يستأنف الاهلي مبارايات الاهلي في الدوري الجولة 15 حيث سيواجه الاهلي نظيره طلائع الجيش يوم 19 يناير 

وفي الجوله ال 16 يواجه الاهلي نظيره وادي دجلة يوم 27 يناير 

وفي الجولة ال 17 نظيره البنك الاهلي يوم 3 فبراير 

وفي الجولة ال 14 المؤجله يواجه الاهلي نظيره الإسماعيلي يوم 11 فبراير بالإسكندرية

وفي الجولة ال 18 يواجه الاهلي نظيره الجونة يوم 19 فبراير بالقاهرة

وفي الجولة ال 19 يواجه الاهلي نظيره سموحة يوم 23 فبراير بالإسكندرية

وفي الجولة ال 20 يواجه الاهلي نظيره زد يوم 28 فبراير بالقاهرة

وفي الجولة ال21 يواجه الاهلي نظيره المقاولون العرب يوم 5 مارس بالقاهرة

اما في دوري أبطال إفريقيا يواجه الاهلي في الجولة ال 3 يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير بالقاهرة

وفي  الجولة الرابعه يواجه يانج افريكانز التنزاني  بمباراة الاياب خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير بتنزانيا

ويواجه الاهلي في الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا نظيره  شبيبة القبائل الجزائري خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بالجزائر

وفي الجوله السادسه يواجه الاهلي نظيره الجيش الملكي المغربي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بالقاهرة

الاهلي دوري أبطال افريقيا الدوري كاس عاصمة مصر

