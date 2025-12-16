مواعيد مباريات الأهلي المتبقية لموسم 2025 -2026

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض عدد كبير من المباريات ببطولة دوري ابطال افريقيا و الدوري المصري

و يستعد الاهلي لخوض مباريات كاس عاصمة مصر

مواعيد مباريات الاهلي في كاس عاصمة مصر

يواجه الاهلي في الجولة الثانية نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 19 ديسمبر بالقاهرة

يواجه الاهلي في الجولة الثالثه نظيره غزل المحلة يوم 23 ديسمبر بالمحلة

يواجه الاهلي في الجولة الرابعه نظيره المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر بالقاهرة

يواجه الاهلي في الجولة السادسه نظيره فاركو يوم 10 يناير بالإسكندرية

يواجه الاهلي في الجولة السابعة نظيره الجيش يوم 15 يناير

و يستأنف الاهلي مبارايات الاهلي في الدوري الجولة 15 حيث سيواجه الاهلي نظيره طلائع الجيش يوم 19 يناير

وفي الجوله ال 16 يواجه الاهلي نظيره وادي دجلة يوم 27 يناير

وفي الجولة ال 17 نظيره البنك الاهلي يوم 3 فبراير

وفي الجولة ال 14 المؤجله يواجه الاهلي نظيره الإسماعيلي يوم 11 فبراير بالإسكندرية

وفي الجولة ال 18 يواجه الاهلي نظيره الجونة يوم 19 فبراير بالقاهرة

وفي الجولة ال 19 يواجه الاهلي نظيره سموحة يوم 23 فبراير بالإسكندرية

وفي الجولة ال 20 يواجه الاهلي نظيره زد يوم 28 فبراير بالقاهرة

وفي الجولة ال21 يواجه الاهلي نظيره المقاولون العرب يوم 5 مارس بالقاهرة

اما في دوري أبطال إفريقيا يواجه الاهلي في الجولة ال 3 يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير بالقاهرة

وفي الجولة الرابعه يواجه يانج افريكانز التنزاني بمباراة الاياب خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير بتنزانيا

ويواجه الاهلي في الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا نظيره شبيبة القبائل الجزائري خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بالجزائر

وفي الجوله السادسه يواجه الاهلي نظيره الجيش الملكي المغربي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بالقاهرة