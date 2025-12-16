بطولة إنسانية نادرة .. زوجان أستراليان يواجهان هجوم سيدني | فيديو

وثقت مقاطع فيديو جديدة مشاهد مؤثرة من حادثة إطلاق النار التي شهدتها مدينة سيدني الأسترالية، الأحد، كاشفة عن شجاعة استثنائية لزوجين حاولا التصدي لأحد منفذي الهجوم في لحظاته الأولى.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الزوجين بوريس غورمان (69 عامًا) وصوفيا غورمان (61 عامًا)، وهما يحاولان إيقاف المهاجم ساجد أكرم في شارع كامبل بريدج بمنطقة بوندي، قبل أن تتطور المواجهة إلى نهاية مأساوية.

وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، ظهر بوريس، مرتديا قميصا أرجوانيا، وهو ينقض على المهاجم فور خروجه من سيارته التي كانت تحمل راية تنظيم “داعش” على زجاجها الأمامي.

وتمكن بوريس، بمساندة زوجته صوفيا، من دفع المهاجم إلى الطريق وانتزاع سلاحه لبرهة قصيرة.

غير أن المهاجم استعاد سلاحه بعد لحظات، وأطلق النار على الزوجين، ما أدى إلى مقتلهما في موقع الحادث.

وكانت إحدى ساكنات سيدني قد نشرت مقاطع الفيديو بعد أن التقطتها كاميرا سيارتها بالصدفة، فيما أظهرت لقطات أخرى التقطتها طائرة مسيرة الزوجين ممددين جنبا إلى جنب على الرصيف بلا حراك، في مشهد هز الرأي العام الأسترالي.

وفي بيان مؤثر، كشفت عائلة غورمان أن بوريس كان ميكانيكيا متقاعدا، فيما عملت صوفيا في البريد الأسترالي، وأنهما كانا يستعدان للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لزواجهما في يناير المقبل.

ويعد الزوجان من بين ضحايا الهجوم الذي نفذه أب وابنه على شاطئ بوندي، والذي استهدف تجمعا يهوديا خلال الاحتفال بعيد الأنوار “حانوكا”، في حادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف والتطرف، لكنها خلدت في الوقت ذاته قصة بطولة إنسانية نادرة.