قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة
بلجيكا تعرقل مسعى أوروبيا لتمويل دعم أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بطولة إنسانية نادرة .. زوجان أستراليان يواجهان هجوم سيدني | فيديو

زوجان أستراليان واجها هجوم سيدني
زوجان أستراليان واجها هجوم سيدني
القسم الخارجي

وثقت مقاطع فيديو جديدة مشاهد مؤثرة من حادثة إطلاق النار التي شهدتها مدينة سيدني الأسترالية، الأحد، كاشفة عن شجاعة استثنائية لزوجين حاولا التصدي لأحد منفذي الهجوم في لحظاته الأولى.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الزوجين بوريس غورمان (69 عامًا) وصوفيا غورمان (61 عامًا)، وهما يحاولان إيقاف المهاجم ساجد أكرم في شارع كامبل بريدج بمنطقة بوندي، قبل أن تتطور المواجهة إلى نهاية مأساوية.

https://x.com/therealrukshan/status/2000844638932848840?s=20

وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، ظهر بوريس، مرتديا قميصا أرجوانيا، وهو ينقض على المهاجم فور خروجه من سيارته التي كانت تحمل راية تنظيم “داعش” على زجاجها الأمامي.

وتمكن بوريس، بمساندة زوجته صوفيا، من دفع المهاجم إلى الطريق وانتزاع سلاحه لبرهة قصيرة.

غير أن المهاجم استعاد سلاحه بعد لحظات، وأطلق النار على الزوجين، ما أدى إلى مقتلهما في موقع الحادث.

وكانت إحدى ساكنات سيدني قد نشرت مقاطع الفيديو بعد أن التقطتها كاميرا سيارتها بالصدفة، فيما أظهرت لقطات أخرى التقطتها طائرة مسيرة الزوجين ممددين جنبا إلى جنب على الرصيف بلا حراك، في مشهد هز الرأي العام الأسترالي.

وفي بيان مؤثر، كشفت عائلة غورمان أن بوريس كان ميكانيكيا متقاعدا، فيما عملت صوفيا في البريد الأسترالي، وأنهما كانا يستعدان للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لزواجهما في يناير المقبل.

ويعد الزوجان من بين ضحايا الهجوم الذي نفذه أب وابنه على شاطئ بوندي، والذي استهدف تجمعا يهوديا خلال الاحتفال بعيد الأنوار “حانوكا”، في حادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف والتطرف، لكنها خلدت في الوقت ذاته قصة بطولة إنسانية نادرة.

حادثة إطلاق النار مدينة سيدني شجاعة استثنائية لزوجين منطقة بوندي زوجان أستراليان واجها هجوم سيدني شارع كامبل بريدج أستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ترشيحاتنا

مصر والمغرب

سفير مصر في المغرب: رغبة حقيقية للبلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

الفنانة ياسمينا العبد

ياسميا العبد: مسلسل ميدتيرم تجربة شبابية صادقة تمس جيلا كاملا

صورة أرشيفية

تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من الروابط الخبيثة

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد