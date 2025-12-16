الشرطة الهندية: أحد منفذي هجوم سيدني مواطن هندي

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أن ساجد أكرم، أحد منفذي اعتداء شاطئ بونداي في أستراليا هو مواطن هندي غادر البلاد قبل 27 عاما.

وفتح ساجد ونجله نافيد، المدرج في سجلات الهجرة الأسترالية على أنه مواطن أسترالي بحسب السلطات، النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقالت الشرطة في ولاية تلنكانة جنوب الهند في بيان إن "أصول ساجد أكرم من حيدر أباد، الهند.. هاجر إلى أستراليا بحثا عن وظيفة قبل نحو 27 عاما في نوفمبر 1998".

وأضاف البيان أنه "بناء على المعلومات المتاحة من أقاربه في الهند، فإن اتصال ساجد أكرم مع عائلته في حيدر أباد كان محدودا منذ رحيله.

وأوضح بأنه "زار الهند في ست مناسبات بعدما هاجر إلى أستراليا، بشكل أساسي لأسباب مرتبطة بالعائلة مثل قضايا الأملاك ولزيارة والديه المسنين. يفهم أنه لم يسافر إلى الهند حتى عند وفاة والده".

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن الأب والابن اللذين نفذا عملية إطلاق النار التي تعد من الأكثر دموية في البلاد كانا مدفوعين "بفكر تنظيم داعش".

وأوضحت شرطة تلنكانة بأنها لا تملك "سجلا سلبيا" لساجد من الفترة التي قضاها في الهند قبل المغادرة. وجاء في البيان أن "أفراد عائلته قالوا إن لا علم لهم بفكره المتطرف أو أنشطته ولا بالظروف التي قادته إلى التطرف".

وأضاف أن "العوامل التي أدت إلى تطرف ساجد أكرم ونجله نافيد يبدو أن لا علاقة لها بالهند أو بأي تأثير محلي في تلنكانة".