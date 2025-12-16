قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
فن وثقافة

رد غير متوقع من حلمي عبد الباقي على اتهامات التحقيق بنقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
قسم الفن

نفي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وأكد أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.

وأضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يسيب حقه ضد أى شخص له أى كلام مش صحيح .
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي، تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.

وأوضح حلمي عبد الباقي أنه توجه إلى المستشار المسئول عن التحقيق معه بالنقابة وهو مشكورا أوقف تحويله للتحقيق لحين الفصل في الطعن الذي تقدمه به على قرار الإحالة، مؤكدًا أن المستشار استجاب للطلب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف أنه يتواجد حاليًا داخل نقابة المهن الموسيقية ويباشر مهام عمله بصورة طبيعية، شأنه شأن أي عضو بالنقابة، مشيرًا إلى تقدمه بدعوى قضائية ببطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها.
وكان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين قد صرح أن الفنان حلمى عبد الباقي رفض على الاتهامات المنسوية إليه خلال خضوعه للتحقيق أمس في مقر نقابة الموسيقيين وهو مانفاه عبد الباقي .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

عداد الكهرباء

الذهب

الخبز

جانب من الواقعة

إيلون ماسك

فريال يوسف ونادية الجندي

المجني عليها

بالصور

هيفاء وهبي

إبراهيم النجار

أحمد الأشعل

ياسمين عبده

د. آية الهنداوي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

