رد غير متوقع من حلمي عبد الباقي على اتهامات التحقيق بنقابة الموسيقيين

نفي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.



وأكد أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.



وأضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يسيب حقه ضد أى شخص له أى كلام مش صحيح .

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي، تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.



وأوضح حلمي عبد الباقي أنه توجه إلى المستشار المسئول عن التحقيق معه بالنقابة وهو مشكورا أوقف تحويله للتحقيق لحين الفصل في الطعن الذي تقدمه به على قرار الإحالة، مؤكدًا أن المستشار استجاب للطلب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.



وأضاف أنه يتواجد حاليًا داخل نقابة المهن الموسيقية ويباشر مهام عمله بصورة طبيعية، شأنه شأن أي عضو بالنقابة، مشيرًا إلى تقدمه بدعوى قضائية ببطلان إجراءات التحقيق التي أُحيل بموجبها.

وكان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين قد صرح أن الفنان حلمى عبد الباقي رفض على الاتهامات المنسوية إليه خلال خضوعه للتحقيق أمس في مقر نقابة الموسيقيين وهو مانفاه عبد الباقي .