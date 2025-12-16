تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق ياسمين عبد العزيز: النجومية والأجر الأعلى أرقام معروفة في سوق التوزيع
روسيا: إسقاط 83 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد
باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

ريهام قدري

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من خطورة تخزين الخبز وهو ما زال ساخنًا أو طريًا، مؤكدة أن هذا التصرف البسيط قد يؤدي إلى حدوث عفن الخبز، وبالتالي التسبب في حالات تسمم غذائي خطيرة لأفراد الأسرة.

وقالت د. سماح نوح، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن عفن الخبز يظهر بألوان مختلفة مثل الأبيض أو الأخضر أو الأزرق أو البني، وينتهي في بعض الأحيان باللون الأسود، ويصاحبه رائحة كريهة لا يمكن تجاهلها.

سبب عفن الخبز

وأوضحت أن السبب الرئيسي للعفن هو شراء الخبز غير مكتمل التسوية ويحتوي على نسبة عالية من المياه، أو تخزينه وهو ساخن، ما يؤدي إلى تكوّن بخار داخل الكيس، يتحول لاحقًا إلى ماء، وهو بيئة مثالية لنمو الفطريات سواء داخل الثلاجة أو خارجها.

تحذير من الفطريات السامة

وأضافت أن بعض أنواع الفطريات قد تكون نافعة مثل فطر البنسلين المستخدم في الصناعات الدوائية وبعض أنواع الجبن، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في الفطريات السامة التي قد تؤدي بعد هضمها إلى تسمم غذائي يؤثر على المعدة والمخ والدم.

نصائح لتخزين العيش بطريقة آمنة

وقدمت رئيس الإرشاد البيطري عدة نصائح مهمة لتجنب العفن:
ترك الخبز يبرد تمامًا قبل التخزين.

فرد العيش وتقليبه على الوجهين لضمان خروجه من السخونة.

استخدام أكياس نظيفة وخالية من الهواء أو المياه، ويفضل أكياس اللبن.

التأكد من سلامة الأكياس وعدم وجود أي قطع بها.

رص الأكياس واقفة وليس فوق بعضها.

استبعاد أي خبز يظهر عليه تغير في اللون أو الرائحة.

يمكن تحميص بعض الأنواع في فرن هادئ قبل التخزين لزيادة الأمان.

