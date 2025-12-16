تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من خطورة تخزين الخبز وهو ما زال ساخنًا أو طريًا، مؤكدة أن هذا التصرف البسيط قد يؤدي إلى حدوث عفن الخبز، وبالتالي التسبب في حالات تسمم غذائي خطيرة لأفراد الأسرة.

وقالت د. سماح نوح، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن عفن الخبز يظهر بألوان مختلفة مثل الأبيض أو الأخضر أو الأزرق أو البني، وينتهي في بعض الأحيان باللون الأسود، ويصاحبه رائحة كريهة لا يمكن تجاهلها.

سبب عفن الخبز

وأوضحت أن السبب الرئيسي للعفن هو شراء الخبز غير مكتمل التسوية ويحتوي على نسبة عالية من المياه، أو تخزينه وهو ساخن، ما يؤدي إلى تكوّن بخار داخل الكيس، يتحول لاحقًا إلى ماء، وهو بيئة مثالية لنمو الفطريات سواء داخل الثلاجة أو خارجها.

تحذير من الفطريات السامة

وأضافت أن بعض أنواع الفطريات قد تكون نافعة مثل فطر البنسلين المستخدم في الصناعات الدوائية وبعض أنواع الجبن، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في الفطريات السامة التي قد تؤدي بعد هضمها إلى تسمم غذائي يؤثر على المعدة والمخ والدم.

نصائح لتخزين العيش بطريقة آمنة

وقدمت رئيس الإرشاد البيطري عدة نصائح مهمة لتجنب العفن:

ترك الخبز يبرد تمامًا قبل التخزين.

فرد العيش وتقليبه على الوجهين لضمان خروجه من السخونة.

استخدام أكياس نظيفة وخالية من الهواء أو المياه، ويفضل أكياس اللبن.

التأكد من سلامة الأكياس وعدم وجود أي قطع بها.

رص الأكياس واقفة وليس فوق بعضها.

استبعاد أي خبز يظهر عليه تغير في اللون أو الرائحة.

يمكن تحميص بعض الأنواع في فرن هادئ قبل التخزين لزيادة الأمان.