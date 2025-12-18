مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يشهد اليوم الخميس 18-12-2025 جدولًا حافلًا بالمواجهات الكروية القوية على المستويات العربية والأوروبية، حيث تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى نهائي كأس العرب 2025، بينما تترقب الجماهير الأوروبية قممًا مرتقبة في السوبر الإيطالي وكأس ملك إسبانيا ودوري المؤتمر الأوروبي.


 

نهائي وحسم المراكز في كأس العرب 2025

تُختتم اليوم منافسات بطولة كأس العرب 2025 بعد أسابيع من المنافسة القوية بين المنتخبات العربية، حيث تُقام مباراتان حاسمتان.

تبدأ المواجهة الأولى بلقاء السعودية والإمارات في مباراة تحديد المراكز، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD.

وفي قمة عربية منتظرة، يلتقي منتخب الأردن مع نظيره المغربي في المباراة النهائية للبطولة عند الساعة السادسة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير، وتُبث المباراة أيضًا عبر beIN Sports HD.

قمة نارية في كأس السوبر الإيطالي

على الصعيد الأوروبي، يلتقي نابولي مع ميلان في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي. المباراة تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في الكرة الإيطالية.

مواجهات قوية في كأس ملك إسبانيا

تشهد بطولة كأس ملك إسبانيا عدة مباريات مهمة اليوم، حيث يلتقي بورجوس مع خيتافي، وأورينيسي مع أتلتيك بيلباو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يواجه مورسيا فريق ريال بيتيس عند الساعة العاشرة مساءً في لقاء يسعى فيه الفريقان لتحقيق بطاقة التأهل.

إثارة أوروبية في دوري المؤتمر

تُقام مساء اليوم مجموعة من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، أبرزها لقاء كريستال بالاس مع كوبس، ولوزان أمام فيورنتينا، إلى جانب مواجهات رايو فاليكانو ضد دريتا، وسبارتا براج مع أبردين، وستراسبورج أمام برايدابليك، وجميعها تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، في أمسية كروية حافلة بالإثارة والمتعة


 

