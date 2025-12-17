قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب
كبار السن من الرجال والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمطرية.. صور
المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج
بيدفعوا رشاوى.. القبض على أنصار مرشح بالشرابية
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائى كأس إنتركونتيننتال.. الليلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسن العمدة

يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

موعد مباراة باريس ضد فلامنجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس ضد فلامنجو اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة لحصد اللقب، حيث يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة موسمه التاريخي بعدما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه الكاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في النهائي.

في المقابل، يخوض فلامنجو النهائي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس التحدي، وتأهله على حساب فريق بيراميدز المصري، عقب الفوز عليه بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

مشوار فلامنجو نحو النهائي

وحسم فلامنجو بطاقة العبور للمباراة النهائية بعد أداء قوي أمام بيراميدز، حيث افتتح ليو بيريرا التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يعزز دانيلو لويز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 52، ليؤكد تفوق بطل كأس ليبرتادوريس ويواصل مشواره القاري بثبات.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين، وسط ترقب جماهيري واسع لمباراة تُعد من أبرز الأحداث الكروية في ختام العام، لما يمتلكه الفريقان من نجوم وخبرات قارية كبيرة.

ويأمل باريس سان جيرمان في إضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه، بينما يسعى فلامنجو لتأكيد هيمنته القارية واعتلاء منصة التتويج في مواجهة بطل أوروبا، في نهائي يُتوقع أن يشهد قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة.


 

باريس سان جيرمان ملعب أحمد بن علي فلامنجو البرازيلي كأس إنتركونتيننتال للأندية كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

جولات تفتيش

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أدعية النبي حصنك من كل مكروه

اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: حرمة النفس البشرية مطلقة ولا تقتصر على المسلمين

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد