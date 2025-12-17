قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان وفلامنجو المتوقع في مباراتهما بنهائي إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبدالله هشام

يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

موعد مباراة باريس ضد فلامنجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس ضد فلامنجو اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام فلامنجو

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باتشو - إليا زبارني - وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فبيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - جونتشالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل فلامنجو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - دانيلو لويز دا سيلفا - جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو - ايريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: ايفرتون - أراسكايتا - جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

