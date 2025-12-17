تشكيل باريس سان جيرمان وفلامنجو المتوقع في مباراتهما بنهائي إنتركونتيننتال

يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

موعد مباراة باريس ضد فلامنجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس ضد فلامنجو اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام فلامنجو

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باتشو - إليا زبارني - وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فبيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - جونتشالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل فلامنجو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - دانيلو لويز دا سيلفا - جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو - ايريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: ايفرتون - أراسكايتا - جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.