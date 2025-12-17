قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبدالله هشام

يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

موعد مباراة باريس ضد فلامنجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس ضد فلامنجو اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة لحصد اللقب، حيث يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة موسمه التاريخي بعدما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه الكاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في النهائي.

في المقابل، يخوض فلامنجو النهائي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس التحدي، وتأهله على حساب فريق بيراميدز المصري، عقب الفوز عليه بهدفين دون مقابل في نصف النهائي.

مشوار فلامنجو نحو النهائي

وحسم فلامنجو بطاقة العبور للمباراة النهائية بعد أداء قوي أمام بيراميدز، حيث افتتح ليو بيريرا التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يعزز دانيلو لويز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 52، ليؤكد تفوق بطل كأس ليبرتادوريس ويواصل مشواره القاري بثبات.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين، وسط ترقب جماهيري واسع لمباراة تُعد من أبرز الأحداث الكروية في ختام العام، لما يمتلكه الفريقان من نجوم وخبرات قارية كبيرة.

ويأمل باريس سان جيرمان في إضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه، بينما يسعى فلامنجو لتأكيد هيمنته القارية واعتلاء منصة التتويج في مواجهة بطل أوروبا، في نهائي يُتوقع أن يشهد قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة.

