عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري
البهى عمرو

في خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لقيام المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمتابعة سير العملية الانتخابية.

13 محافظة تخوض جولة الإعادة
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول من إعادة الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي تضم 13 محافظة هي:

محافظة القاهرة
- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.
- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.
- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.
- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.
- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.
- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.
محافظة القليوبية
- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.
- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.


محافظة الدقهلية
- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.
- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.


محافظة المنوفية
- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.
- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

محافظة الغربية
- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.
- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.


محافظة كفر الشيخ
- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.


محافظة الشرقية
- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 19 مقعدا.
- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.
- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.
- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.
- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.
- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

محافظة دمياط
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.
- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.
 

محافظة بورسعيد
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

محافظة الإسماعيلية
- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.


محافظة السويس
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.
- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

محافظة شمال سيناء
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.


محافظة جنوب سيناء
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد
- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية
- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب
- الدائرة الثانية، مقرها الطور.

أحمد بنداري الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

فيلم الست

ماتتهمش الناس بالباطل.. عمرو سمير يعلق على انتقادات فيلم «الست»

فعاليات نادي سينما المرأة

عرض فيلم «بُكرا» في نادي سينما المرأة… عندما يتقاطع الماضي مع الغد

فيلم الست

ايرادات السينما أمسl الست يواصل تفوقه وقصر الباشا في ذيل القائمة

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

