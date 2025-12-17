طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

شوربة العدس من أكثر الأكلات المحبوبة في الشتاء، فهي دافئة، مغذية، وسهلة التحضير.
نقدم لك وصفة شوربة العدس الأصفر الكريمية التي يحبها الكبار والصغار، مع خطوات سهلة لن تحتاج أكثر من نصف ساعة، للشيف جوجو عثمان.
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
المكونات:
- كوب عدس أصفر
- 1 بصلة متوسطة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- جزرة مبشورة
- 4 أكواب ماء أو مرق خضار
- ملعقة صغيرة كمون
- ملح وفلفل حسب الذوق
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- كريمة أو لبن حسب الرغبة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم حتى يذبل.
- أضيفي الجزر المبشور والعدس، قلّبي لمدة دقيقة.
- صبي الماء أو المرق، واتركيه يغلي، ثم خففي النار واتركيه 20 دقيقة حتى ينضج العدس.
- استخدمي الخلاط اليدوي لتهرسة الشوربة حتى تصبح ناعمة وكريمية.
- أضيفي الكمون والملح والفلفل والكريمة حسب الرغبة، وقدميها ساخنة مع خبز محمص.