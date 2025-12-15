تعد شوربة العدس والبازلاء بالسجق من الأكلات الجديدة التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة فى فصل الشتاء.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة العدس



200 جم سجق بلدي

بصلة مفرومة ناعم

½ كوب عدس

كوب بازلاء

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

4 أكواب مرق دجاج

8 عيدان بقدونس طازج (أوراق مفرومة)

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق



اطبخي السجق في حلة كبيرة على النار مع التحريك حتى يصبح ذهبيًا لمدة 2–3 دقائق.



أضف البصل وقلّب لمدة 3 دقائق على نار هادئة ثم ضع العدس وحرّكه جيدًا، ثم أضف التوابل والمرقة.

اتركه على نار متوسطة لمدة ساعة وأضف البازلاء قبل 15 دقيقة من انتهاء النضج ثم رشّ البقدونس المفروم وقدّمه ساخنًا.