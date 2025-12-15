قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق

شوربة العدس بالزلاء
شوربة العدس بالزلاء
اسماء محمد

تعد شوربة العدس والبازلاء بالسجق من الأكلات الجديدة التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة فى فصل الشتاء.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.
 

مقادير شوربة العدس


200 جم سجق بلدي

بصلة مفرومة ناعم

 ½ كوب عدس

 كوب بازلاء

 ملعقة صغيرة بابريكا حلوة

 ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

 4 أكواب مرق دجاج

 8 عيدان بقدونس طازج (أوراق مفرومة)

 ملح 

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة العدس والبازلاء بالسجق


 اطبخي السجق في حلة كبيرة على النار مع التحريك حتى يصبح ذهبيًا لمدة 2–3 دقائق.


أضف البصل وقلّب لمدة 3 دقائق على نار هادئة ثم ضع العدس وحرّكه جيدًا، ثم أضف التوابل والمرقة.
اتركه على نار متوسطة لمدة ساعة وأضف البازلاء قبل 15 دقيقة من انتهاء النضج ثم رشّ البقدونس المفروم وقدّمه ساخنًا.

العدس شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس العدس والبازلاء بالسجق الشيف نرمين هنو

