تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم الأربعاء بالطريق الصحراوى الشرقي قبلي محور ديروط بمحافظة أسيوط.

إنقلاب سيارة ملاكي 


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي القديم قبلي محور ديروط ووجود مصابين.

الحالة الصحية للمصابين 


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " محمود إبراهيم درويش "35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد حسني درويش، 45 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، صبره عبدالسلام حسن 60 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، فتحية عبد الرحيم مصطفى 50 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 


تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

إنقلاب سيارة سيارة ملاكي حادث إنقلاب سيارة الطريق الصحراوى الشرقي محور ديروط أسيوط مركز شرطة ديروط

