إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم الأربعاء بالطريق الصحراوى الشرقي قبلي محور ديروط بمحافظة أسيوط.

إنقلاب سيارة ملاكي



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي القديم قبلي محور ديروط ووجود مصابين.

الحالة الصحية للمصابين



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " محمود إبراهيم درويش "35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد حسني درويش، 45 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، صبره عبدالسلام حسن 60 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، فتحية عبد الرحيم مصطفى 50 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.