خروج عربة من قطار طنطا – القاهرة بمحطة الحامول دون إصابات.. صور

خرجت إحدى عربات القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن القضبان، وذلك أثناء خروجه من محطة سكة حديد الحامول بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـصدى البلد، أن فرق الطوارئ تحركت فورًا إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف ورفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات وعدم تأثر الرحلات.

ضمان سير التشغيل

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تتابع عن كثب سير حركة القطارات بالمحطة والممتدة على طول الشبكة، لضمان سير التشغيل بشكل طبيعي وتقديم الدعم اللازم للركاب.