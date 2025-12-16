السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ

دفعت السكة الحديد بونش عملاق لرفع الحاويات الساقطة من قطار بضائع طوخ، والتي تسببت في بعض تلفيات واجهات المنازل بالمنطقة.

وبدأت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل التي تأثرت جراء الحادث، وذلك عقب الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي كانت سببًا في حدوث التلفيات، في إطار سرعة التعامل مع آثار حادث القطار الذي وقع أمس بمدينة طوخ.



وتشمل الأعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل من قبل اللجنة الهندسية لسلامة المنشآت بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الإصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.