5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور

5 ساعات من الرعب والفزع عاشها أهالى قرية السفاينة دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية إثر حادث سقوط كونتينرات من قطار البضائع أثناء مروره قادما من القاهرة باتجاه بنها.



واستيقظ الأهالي على صوت ارتطام قوي على شريط السكة الحديد، وعند خروجهم وجدوا الكونتينرات دخلت إلى بعض المنازل وتتطاير وحطمت السور الحديدي المحيط بها، كما تسبب الحادث في تحطم إحدى السيارات المتوقفة بجوار السور.

الحادث أشبه بالزلزال

وأضاف الأهالى أن الصوت كان أشبه بالزلزال لدرجة أن الأهالي تركوا منازلهم، مشيرين إلى أن الكونتينرات المتطايرة والأتربة الكثيفة حجبت الرؤية أثناء سقوطها على المنازل، ما أثار الذعر بين السكان.



من جانبها قامت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، بالبدء فورا في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل التي تأثرت جراء حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع ، وذلك عقب الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي كانت سببًا في حدوث التلفيات.

إصلاح المنازل المتضررة

وتشمل الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت وذلك بعد التأكد من السلامة الانشائية للمنازل من قبل لجنة الهندسية لسلامة المنشآت بالمدينة .



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الاصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.

محافظ القليوبية يتابع الحادث

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن تكريم 4 سائقي لوادر، 3 منهم بمجلس مدينة طوخ، وآخر تابع لشركة مياه الشرب بالقليوبية، علي سرعة استجابتهم وانتقالهم لموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من علي قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ، والتعامل الفوري بتجنيب عدد منها علي جانب السكة الحديد.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه مدير الأمن، حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي.



وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.