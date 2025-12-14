مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

ـ موعد صلاة الفجر 5:10 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:50 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:19 م.

مواقيت الصلاة في العاصمة الإدارية الجديدة

ـ موعد صلاة الفجر 5:08 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:47 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب 4:54 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة فى 6 أكتوبر

ـ موعد صلاة الفجر 5:11 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:51 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:40 م

ـ موعد صلاة المغرب 4:58 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

ـ موعد صلاة الفجر 5:17 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:41 م

ـ موعد صلاة المغرب 4:59 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

ـ وقت صلاة الفجر 5:07 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:46 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:33 م

ـ موعد صلاة المغرب 4:51 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:15 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

ـ وقت صلاة الفجر 4:55 ص

ـ وقت صلاة الظهر 11:38 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:30 م

ـ وقت صلاة المغرب 4:49 م

ـ وقت صلاة العشاء 6:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

ـ وقت صلاة الفجر 4:55 ص

ـ موعد صلاة الظهر 11:43 ص

ـ موعد صلاة العصر 2:43 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:03 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر: 5:28 ص.

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:06 ص.

ـ موعد أذان ‎العصر: 2:51 م.

ـ ‎موعد أذان المغرب: 5:09 م.

ـ موعد أذان ‎العشاء: 6:34 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎ـ موعد أذان الفجر 4:56 ص.

ـ موعد أذان الظهر: 11:39 ص.

ـ موعد أذان العصر: 2:34 م.

ـ موعد أذان المغرب: 4:53 م.

ـ موعد أذان العشاء: 6:13 م.