أخبار البلد

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس ٢٧ نوفمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 4:59 ص
- موعد صلاة الظهر 11:43 ص
-  موعد صلاة العصر 2:35 م
-  موعد صلاة المغرب 4:55 م
- موعد صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:05 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:48 ص
-  موعد صلاة العصر 2:38 م
-  موعد صلاة المغرب 4:58 م
-  موعد صلاة العشاء 6:20 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 4:55 ص
- موعد صلاة الظهر 11:39 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:31 م
- موعد صلاة المغرب 4:50 م
- موعد صلاة العشاء 6:12 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:44 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:30 ص
-  موعد صلاة العصر 2:27 م
- وقت صلاة المغرب 4:47 م
- وقت صلاة العشاء 6:07 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 4:45 ص
- موعد صلاة الظهر 11:36 ص
-  موعد صلاة العصر 2:40 م
- موعد صلاة المغرب 5:00 م
- موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 4:59 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:32 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:42 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:33 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:43 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:41 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 5:01 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة الفجر

