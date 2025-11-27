قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير

دعاء النبي بعد التشهد الأخير
دعاء النبي بعد التشهد الأخير
أحمد سعيد

أهم ما يقوله المصلي بعد التشهد الأخير هو دعاء النبي بعد التشهد الأخير ، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ينجي قائله من 4 فتن نقوله قبل التسليم من الصلاة، وفي السطور التالية نتعرف على عدد من أدعية النبي في صلاته وخاصة بعد التشهد الأخير.

دعاء النبي في التشهد الأخير

ومن أفضل ما يقوله المصلي هو دعاء النبي بعد التشهد الأخير والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حيدث صحيح عندما قال بعد التشهد وقبل التسلم من الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال”.

كذلك من دعاء النبي بعد التشهد الأخير، في لفظ لـ مسلم: "إذَا تَشَهَّدَ أحَدُكمْ فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع، يقول: اللهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ".

ومن دعاء النبي بعد التشهد الأخير، ما ورد عَنْ عبدِ الله بن عَمْرو بن العاص عَنْ أبي بَكْر الصدِّيقِ رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُمْ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلِّمْني دُعَاءً أدْعُو بِهِ في صَلاَتي. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُم إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْما كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إِنَّك أنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ».

حكم الدعاء بعد التشهد الأخير

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يُستحب للمصلي الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، ويُعتبر هذا الموضع من مواطن استجابة الدعاء.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أنه لا حرج في الدعاء بما يشاء المصلي من خيري الدنيا والآخرة، سواء كان الدعاء مأثورًا أو غير مأثور، بشرط أن يكون مشروعًا وخاليًا من الإثم أو قطيعة الرحم.

أدعية بعد الصلاة

  • استغفر الله العظيم ثلاث مرات .
  • اللهم أنت السلام ومنّك السلام تبارّكت وتعالّيت يا ذا الجلال والإكرام.
  • «سبحان الله» تقال ثلاثة وثلاثين مرة .
  • «الله أكبر» ثلاث وثلاثين مرة.
  • لا اله الا الله وحدّه لا شريك له، و له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
  • قراءة آية الكرسي ، وسورة الاخلاص وسورتب الفلق والناس.
  • يفضل أن تقرأ المعوذتين وسورة الاخلاص بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 3 مرات لكل سورة.
  • تقول ما قبل التسبيح والدعاء: «لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمّة وله الفضّل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كرّه الكافرون».
  • اللهم لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منّعت ولا ينفّع ذا الجدّ منك الجدّ.
دعاء النبي بعد التشهد الأخير النبي دعاء دعاء النبي التشهد الأخير حكم الدعاء بعد التشهد الأخير الدعاء بعد التشهد أدعية بعد الصلاة الصلاة الدعاء

