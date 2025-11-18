دعاء فك الكرب وتسهيل الأمور.. احرص عليه تُفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور.. تزدحم حياة الكثير من الناس بالمواقف المعقدة والضغوط اليومية، ما يجعلهم يبحثون عن ما يبعث الطمأنينة في قلوبهم ويخفف عنهم ثقل الكروب.

وفي ظل هذه التحديات، يحرص كثيرون على اللجوء إلى الدعاء باعتباره بابًا واسعًا للرجاء والتقرب إلى الله تعالى، ووسيلة فاعلة لبث الشكوى وطلب الفرج.

وانطلاقًا من هذا المعنى، استعرضت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأدعية التي تعين المسلم على تجاوز الهموم وتيسير أموره.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن الدعاء عبادة عظيمة تُظهر الافتقار إلى الله عز وجل، موضحة أنّ القرآن الكريم حثّ المسلمين على الإكثار من الدعاء بقوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وأن الدعاء مشروع في كل وقت وعلى كل حال، ويختار المسلم الصيغة التي تعبر عمّا في قلبه وتناسب حاجته.

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور

وفيما يلي مجموعة أدعية وردت عن النبي ﷺ وعن السلف الصالح يمكن الدعاء بها عند اشتداد الكرب وطلب التيسير، مع إعادة ترتيبها بشكل مختلف:

اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتكَ، وجميعِ سخطكَ.

اللهم فوضت أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وغلبةِ الدَّيْنِ، وقهرِ الرجال.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمرًا، ولا تفضح لي سرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تكسر لي ظهرًا.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري جبرًا أنت وليّه.

اللهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيم، ربنا ورب كل شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر، وأعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، ويسّر علي ما استثقلته نفسي، وازهِ عن قلبي كل خوف وضعف وهمّ.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، واجعل كل قضاء تقضيه لي خيرًا.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم زيّنّا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.

دعاء الصباح مكتوب

اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزقنا رزقاً كالأمطار يا الله.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اهدنا ووفقنا واحفظنا، وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وتمّم عليهم الصحة في أبداننا، واكتب لنا صباح أملٍ وتفاؤلٍ وانشراحٍ.

اللهم أبعد عنا كل حزنٍ وشقاءٍ، ويسّر أمورنا بنورٍ وضياءٍ.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسني ثياب الصحة والعافية، وارزقني من واسع رزقك، وتقبل أعمالي بالقبول الحسن يا الله.