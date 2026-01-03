قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


 

نصائح لمواجهة موجة الصقيع

-الالتزام التام بالملابس الثقيلة للوقاية من نزلات البرد الحادة

-ينصح مزارعو وسط سيناء، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من الصقيع المتوقع

-تزداد فرص سقوط الأمطار وتشتد حدتها لِيلاً على السواحل الشمالية والوجه البحري

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 07
بنها 18 09
دمنهور 18 09
وادي النطرون 19 08
كفر الشيخ 18 09
بلطيم 19 10
المنصورة 18 09
الزقازيق 19 10
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 09
دمياط 18 10
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 19 10
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 20 09
نخل 16 06
كاترين 12 02
الطور 20 11
طابا 17 09
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 11
الإسكندرية 18 11
العلمين 17 10
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 17 06
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 14
مرسى حميرة 25 15
أبراق 25 16
جبل علبة 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 20 06
أسيوط 20 05
سوهاج 21 08
قنا 24 10
الأقصر 23 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 24 06
أبو سمبل 24 11

طقس شديد البرودة شديد البرودة الصقيع شبورة مائية صباحا أمطار رياح

