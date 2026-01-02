الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتقلبة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة أن مصر تعيش أجواءً شتوية كاملة نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات الشمالية.



منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن خريطة سقوط الأمطار تشير إلى أمطار متوسطة وقد تصل إلى حد الغزارة على مناطق من شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد بشكل خفيف ومتقطع إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، دون تأثيرات حادة.



تحذير من انخفاض درجات الحرارة والصقيع

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تسجل في القاهرة نحو 10 درجات مئوية، بينما تنخفض إلى 5 درجات فقط في محافظات شمال الصعيد. كما شددت على ضرورة توخي الحذر للمزارعين في مناطق وسط سيناء، وشمال الصعيد، والوادي الجديد، والصحراء الغربية، نتيجة توقع تكوّن الصقيع على المزروعات بسبب البرودة الشديدة.

اضطراب الملاحة البحرية والشعور ببرودة الطقس

وأكدت غانم أن نشاط الرياح خلال هذه الفترة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، خاصة في البحر المتوسط، حيث قد يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وفيما يتعلق بالرؤية الأفقية، نبهت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية، لا سيما القريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى القيادة بهدوء، واتباع تعليمات المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات.



بداية استقرار تدريجي في الأحوال الجوية

وفي ختام تصريحاتها، طمأنت الدكتورة منار غانم المواطنين بأن يوم السبت سيشهد بداية تحسن واستقرار نسبي في الأحوال الجوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وانحصار فرص سقوط الأمطار، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل الأجواء شديدة البرودة.

تفاصيل طقس السبت 3 يناير 2026

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت 3 يناير 2026 طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة كثيفة وفرص أمطار

ومن المتوقع تكون شبورة مائية من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المدن، وجاءت كالتالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 19 درجة مئوية

الصغرى 9 درجات

الطقس في الإسكندرية

العظمى 18 درجة مئوية

الصغرى 11 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 18 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات

الطقس في سوهاج

العظمى 21 درجة مئوية

الصغرى 8 درجات

الطقس في قنا

العظمى 24 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 25 درجة مئوية

الصغرى 12 درجة